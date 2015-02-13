Дефіцит вітаміну D підвищує ризик захворювань серця

У дослідженні вчених з Університету Турку взяли участь 2148 осіб. На початку дослідження учасникам було від 3 до 18 років. Фахівці проаналізували дані добровольців. Потім дослідники знову зустрілися з учасниками, коли тим виповнилося 30-45 років, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Виявилося, що низький рівень вітаміну D у дитинстві приводив до розвитку субклінічного атеросклерозу в зрілому віці (25 років). Субклінічний атеросклероз - прихована форма хронічного захворювання артерій. Атеросклероз значно підвищує ризик інших серцево-судинних захворювань.

Вчені помітили взаємозв'язок між низькими рівнями вітаміну D і збільшенням товщини внутрішньої оболонки сонної артерії, що є маркером атеросклерозу. Результати не залежали від інших факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як рівень ліпідів у сироватці крові, артеріальний тиск, куріння, дієта, фізична активність, ожиріння і соціально-економічний статус.