У Харкові у військовому госпіталі пройшли лікування близько 4 тисяч учасників АТО

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на т.в.о. начальника шпиталю Валерія Ліщука.

За його відомостями, зокрема, за весь час проведення АТО з зони ведення військового конфлікту до Харкова поступило близько 3600 військовослужбовців Збройних Сил України, понад 300 співробітників міліції близько 30 прикордонників.

Ліщук підкреслив, що військово-медичний заклад працює цілодобово. За його словами, постійно в зоні бойових дій перебувають близько 20 лікарів харківського військового шпиталю.

«Таким чином, за час боїв на сході країни понад 60% медичного персоналу ВМКЦ ПнР, підкреслюю, добровільно узяли участь в АТО»,- зазначив він.

За словами Ліщука, окрім досвідчених лікарів, із пораненими постійно працюють військові психологи, юристи та фахівці з питань соціальної реабілітації військовослужбовців.

«Завдяки колосальної матеріально-технічної підтримки з боку місцевих органів самоврядування та волонтерських організацій, нам вдається оперативно вирішувати нагальні проблеми. На сьогодні у Харкові перебувають близько 90 поранених українських бійців і процеси їхнього одужання проходять нормально», - зауважив Ліщук.