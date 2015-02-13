У Волинській дитячій лікарні розпочав роботу новий томограф

Як повідомили кореспонденту УНІАН У відділі інформаційної політики облдержадміністрації, наявність такого томографу в обласній дитячій клінічній лікарні Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання дозволить діагностувати захворювання головного мозку, органів грудної клітки, черевної порожнини, малого тазу та відділів хребта. Водночас сучасний 16-ти зрізовий прилад дозволяє отримувати двох- та трьох вимірні зображення високої якості при мінімальному опроміненні пацієнта.

Причому 30 маленьких пацієнтів, йдеться у повідомленні, щомісяця зможуть пройти обстеження безкоштовно. Відкриття кабінету комп’ютерної томографії стало можливим завдяки співпраці обласної держадміністрації та інвесторів.

«На Волині це вже четвертий кабінет комп’ютерної томографії, який вдалося відкрити за доволі короткий проміжок часу. Це одна зі складових загальної медичної реформи, яка сьогодні проходить в області. Чим більше матимемо такого медичного устаткування та кваліфікованих спеціалістів у містах та районах області, тим менше будемо залежати від одного закладу: медична послуга стане доступнішою для людей,» - зазначив голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, який взяв участь у відкритті кабінету.