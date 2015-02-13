Житомирщина: 35-річну жінку підозрюють у вбивстві новонародженого сина

На Житомирщині 35-річна жінка підозрюється у вбивстві свого новонародженого сина.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків обласного УМВС, 12 лютого слідчим відділом Чуднівського райвідділу УМВС Житомирської області розпочато кримінальне провадження за фактом смерті дитини з попередньою кваліфікацією за ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

Згідно повідомлення, до дільничного інспектора міліції звернулись жителі одного з сіл Чуднівського району, які розповіли, що донедавна бачили місцеву 35-річну жінку з явними ознаками вагітності, однак уже кілька днів, як вона нібито народила, проте немовля в її оселі немає.

Щоб перевірити отриману інформацію, до села прибула слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Було встановлено, що жінка дійсно була вагітною, однак на початку лютого при настанні пологів до медичного закладу не зверталась, а народила самостійно вдома.

За її словами, дитина була мертвою і вона, загорнувши тіло в пакет, закопала його у лісосмузі.

Як повідомив УНІАН начальник Чуднівського райвідділу УМВС Житомирщини Анатолій Корнієць, достовірність цієї версії нині ретельно перевіряють правоохоронці.

На місці поховання експерти 12 лютого виявили тіло новонародженого хлопчика без видимих тілесних ушкоджень.

Наразі призначено низку експертиз для встановлення істинних причин смерті дитини.

За вказаний злочин законодавством передбачено відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

35-річна жінка вже має двох дітей, яких виховує без батька.