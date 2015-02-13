Внаслідок обстрілу бойовиками міста Гірник у лікарню доставлено шість поранених

Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

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"Внаслідок сьогоднішнього артилерійського обстрілу міста Гірник, який відноситься до території Селидівського міської ради, у стаціонар лікарні доставлені шість поранених, у тому числі одна дитина у важкому стані. Ще десятьом людям надано медичну допомогу без госпіталізації. Інформація про загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Раніше начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики обстріляли з "Граду" місто Гірник, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули три жінки.