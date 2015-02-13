Терористи обстріляли Артемівськ з "Граду", загинула 7-річна дитина

Про це повідомив в Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожВ результаті обстрілу бойовиками міста Гірник у лікарню доставлено шість поранених

За його словами, «попадання в районі школи № 4 по вул. Загородня, 22. Загинула дитина, 7 років. На місці працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції».