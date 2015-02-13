Терористи обстріляли Артемівськ з "Граду", загинула 7-річна дитина
17:37, 13 лютого 2015Новини регіонів
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Терористи обстріляли Артемівськ з "Граду", загинула 7-річна дитина
REUTERS
Про це повідомив в Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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За його словами, «попадання в районі школи № 4 по вул. Загородня, 22. Загинула дитина, 7 років. На місці працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції».
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