До Харкова евакуювали 45 дітей з Артемівського будинку дитини в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, евакуація відбулася в ніч з 13 на 14 лютого у зв’язку із ракетним обстрілом Артемівська і випадками загибелі цивільних громадян, в тому числі дітей.

Вихованці віком від 2 місяців до 5 років у супроводі 25 співробітників закладу Обласного спеціалізованого будинку дитини міста Артемівськ евакуйовані до харківського комунального закладу охорони здоров’я «Обласний будинок дитини №3», йдеться у повідомленні.

За повідомленням Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, для зустрічі дітей було проведено всі необхідні організаційні заходи. Евакуйованих дітей зустрічали представники Департаменту та адміністрації будинку дитини. Після прибуття (близько о 3.00) діти пройшли медичний огляд. Крім того, вирішено всі питання стосовно розміщення дітей, їхнього харчування, побутових умов перебування, догляду та лікування.

"На сьогодні всі евакуйовані вихованці будинку дитини перебувають у безпеці, оточені турботою, мають кваліфікований медичний нагляд", - зазначили в ОДА.