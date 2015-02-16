У лікарнях Черкаській області пройшли лікування 563 учасники АТО

У лікарнях Черкаській області станом на 16 лютого пройшли лікування 563 учасники антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, у закладах охорони здоров’я області зареєстровано 773 звернень за медичною допомогою від учасників АТО. Із них отримали стаціонарне лікування в умовах лікувально-профілактичних закладів області 563 особи, продовжують амбулаторне лікування 24 та стаціонарне – 75 учасників АТО.

Крім того, обласний Центр реабілітації учасників АТО прийняв на медичну реабілітацію 161 учасника антитерористичної операції, з яких 27 – продовжують лікування. А у відділенні відновного лікування в обласній лікарні наразі перебуває 4 особи.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Анатолія Ситника, всі учасники АТО, які отримали поранення або були травмовані, отримують спеціалізовану медичну допомогу у військових госпіталях. У разі необхідності при зверненні за медичною допомогою та потребі у медичній реабілітації поранені бійці направляються на лікування до медичних закладів області за місцем проживання. За його словами, всім учасникам АТО медична допомога у лікарнях надається своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.