У Рівному високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип
17:46, 16 лютого 2015Новини регіонів
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Тому з 17 лютого введено карантин у школах
У Рівному з 17 лютого введено карантин у школах / Фото: УНІАН
У Рівному через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип з 17 лютого введено карантин у школах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рівненської міської ради з посланням на рішення міської протиепідемічної комісії, ухвалене на засіданні 16 лютого.
Як повідомив УНІАН начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець, рішення стосується усіх 38 шкіл, які є в обласному центрі. На дитячі садочки воно не розповсюджується, оскільки вони є закладами закритого типу і стан здоров’я дітей там щоденно контролюється медиками.
Карантинні заходи триватимуть до 20 лютого.
Тоді на наступному засіданні комісії вирішуватиметься, чи продовжувати карантин на наступний тиждень.
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