У Рівному високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип

У Рівному через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип з 17 лютого введено карантин у школах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рівненської міської ради з посланням на рішення міської протиепідемічної комісії, ухвалене на засіданні 16 лютого.

Як повідомив УНІАН начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець, рішення стосується усіх 38 шкіл, які є в обласному центрі. На дитячі садочки воно не розповсюджується, оскільки вони є закладами закритого типу і стан здоров’я дітей там щоденно контролюється медиками.

Карантинні заходи триватимуть до 20 лютого.

Тоді на наступному засіданні комісії вирішуватиметься, чи продовжувати карантин на наступний тиждень.