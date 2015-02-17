У Бердянську через зростання захворюваності на ГРВІ введено карантин у школах

У Бердянську через зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання введено карантин у загальноосвітніх школах.

Як повідомили УНІАН у Бердянському міськвідділі освіти, станом на 16 лютого з 9 372 школярів Бердянська на ГРВІ захворіли 2 389 учнів, що становить 25,5% загальної кількості школярів.

У зв'язку з цим, а так само у зв'язку із зростанням захворюваності серед педагогів, керівництвом відділу освіти виконкому Бердянської міськради сьогодні ухвалено рішення «закрити школи і позашкільні навчальні заклади на карантин до 21 лютого».

У разі, якщо ситуація із захворюваністю на ГРВІ серед школярів Бердянська стабілізується, заняття в школах Бердянська буде відновлено в понеділок 23 лютого.

За даними Запорізької обласної санепідемстанції, на інших територіях області ситуація із захворюваністю на ГРВІ стабільніша: рівень захворюваності на ГРВІ на 31,9% нижча від епідемічного порогу.