Черкаські волонтери передали в зону АТО автомобіль для вивозу поранених

Сьогодні із Соборної площі Черкас у місто Авдіївка Донецької області у зону АТО волонтери відправили автомобіль для батальйону «Дніпро-1» для вивозу поранених.

Як передає кореспондент УНІАН, крім автомобіля Chrysler Voyager, який був наданий благодійною організацією «Євромайдан-Лондон», у зону АТО також відправили теплі речі для бійців та медикаменти для військового госпіталю біля Авдіївки. Серед речей, які передала діаспора, куртки для снайперів, які не видно у тепловізорі, спеціальні штани, що не промокають і не пропускають холоду, а також светри та шкарпетки.

За словами депутата Черкаської облради Олександра Олійника, автомобіль розрахований на те, щоб підвозити бійців до передової та евакуйовувати поранених. Перед відправкою на фронт автомобіль обладнали кевларовими шторами на магнітах із захистом від куль. Це вже сьоме авто, яке передала бійцям українська діаспора з Великої Британії, незабаром із закордону прибуде ще три автівки для військових.

У церемонії передачі автомобіля взяла учать голова Черкаської облради Валентина Коваленко.