Одеські волонтери передали переселенцям гуманітарну допомогу на 100 тис

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповіла волонтер Катерина Ножевнікова. Вона пояснила, що до одеситів за допомогою звернулися волонтери із Донецької області.

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«У Святогорську проживає 2 тис. осіб, а біженців приїхало відразу в рази більше, у тому числі 900 дітей у віці до 6 років», - розповіла Ножевнікова.

Гуманітарну допомогу (загальна вага - 1 тонна) жителі Одеси зібрали за 10 днів. У гуманітарній відправці були, в тому числі, медичні препарати: «Панадол», противірусні, жарознижувальні, ліки від кашлю. Крім того, волонтери закупили дитяче взуття і речі, засоби гігієни, дитяче харчування. З названої суми товари на 40 тис. грн - пожертвування з-за кордону.

Ножевнікова розповіла, що серед біженців в Святогорську є немовлята, народжені в 2015 році. «Вони народжені в підвалі. Виїхати далі зараз не можуть, тому що є складнощі з оформлення документів на дітей», - зазначила волонтер.