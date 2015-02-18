Мер Києва проінспектував якість харчування у столичних школах

Він відвідав школу №97 і ознайомився з організацією харчування у навчальному закладі. Мер оглянув харчоблок, а потім поснідав разом з дітьми, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію, ми заклали в бюджет кошти на безкоштовне харчування дітей початкових класів. Зараз ми перебуваємо в одній з таких шкіл, де щойно діти снідали. Я сам спробував. Непогано. Поспілкувався з дітьми, всі задоволені. Сьогодні понад 106 тисяч учнів київських шкіл харчуються безоплатно», - зазначив Кличко.

Він відзначив, що безкоштовним харчуванням забезпечені всі учні 1-4 класів, учні 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей. І зауважив, що середня вартість одноразового гарячого харчування становить 8 грн. Водночас гаряче харчування отримують у шкільних їдальнях не лише учні 1-4-х класів, але й учні 5-11-х класів. Школярі купують як комплексні сніданки або обіди (середня вартість - 10 грн), так і окремі страви.

“У більшості батьки і діти задоволені якістю харчування. Є побажання, щоби було більше фруктів і щоби раціон частіше змінювався. Ми це врахуємо”, - сказав мер.

Київський міський голова відзначив, що у 2015 році посилено контроль з боку батьків за якістю харчування. Торги проходять відкрито і під контролем представників столичного Департаменту внутрішнього фінансового контролю і аудиту, а спостерігачами є батьки та громадські організації. На сайті Департаменту освіти і науки оприлюднено графік проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів в кожному районі міста.

“Ми чули про те, що минулі роки було зловживання на закупівлях, на тендерах. Зараз ми робимо все прозоро. Батьки теж контролюють, щоби закупівлі були прозорі, а продукти- якісні. І ми зі свого боку контролюємо, щоби ніяких зловживань на харчуванні дітей не було”, - наголосив Кличко.

Також у повідомленні зазначається, що мер заплатив за свій сніданок у школі 8 грн.