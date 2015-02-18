На Харківщині створена медкомісія для осіб, непридатних до мобілізації

У Харківській області створена спеціальна обласна медкомісія для перевірки осіб, визнаних за медичними показниками непридатними до мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час прес-конференції повідомив представник штабу оперативного командування «Південь» Андрій Дермін.

За його словами, за час четвертої хвилі мобілізації на Харківщині пройшли медкомісію 4,5 тисячі військовозобов’язаних. Дермін підкреслив, що тільки 900 осіб визнані придатними для служби.

«Із 4,5 тисяч військовозобов’язаних, які пройшли медичну комісію, визнані гідними лише 900 осіб. Це говорить про те, що люди досі в Харківській області не зовсім прониклися духом патріотизму щодо виконання свого обов’язку з захисту територіальної цілісності України. Продовжуються такі моменти, як отримання фіктивних довідок. Щоб уникнути таких моментів, створена обласна медична комісія, яка переглядає справи», - сказав Дермін.

Він наголосив, що на сьогодні з 200 поданих на перегляд справ 10 осіб вже визнані придатними до військової служби, близько 30 осіб направлені на переобстеження.