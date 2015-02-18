У Вінниці через складну ситуацію з захворюванням на ГРВІ введено карантин в школах

У Вінниці через складну ситуацію на захворювання ГРВІ введено карантин в школах.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, на початку цього тижня було закрито 19 шкіл, а з 19 лютого карантин вводиться у всіх школах міста.

За словами заступника директора департаменту освіти Ірини Божок, відсутність дітей у 21 школі міста, які ще працювали до цього дня, в середньому становить 19%. Однак, в 10 з них вже є перевищення епідпорогу, у двох школах – захворюваність якраз досягла епідеміологічного порогу, тому техногенно-екологічною комісією для попередження поширення хвороб сьогодні було прийнято рішення з завтрашнього дня призупинити навчання і в цих школах.

У міськраді зазначають, що поки карантин триватиме до 20 лютого включно, а ситуація щодо захворюваності буде відслідковуватись й відповідно прийматиметься рішення щодо поновлення навчання чи продовження карантину.

Окрім шкіл Вінниці, за даними Вінницької облдержадміністрації, через грип та ГРВІ навчання припинено у більше ніж 60 шкіл по області.