До Харкова із зони АТО за добу доставили понад 70 поранених військовослужбовців

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, більшість бійців були поранені під містом Дебальцеве Донецької області.

Читайте такожЗа попередніми даними під час виходу з Дебальцевого ВСУ втратили 6 бійців - Порошенко

За даними керівництва харківського військового шпиталю, 10 доставлених бійців перебували у важкому стані. Враховуючи характер поранень, трьох з них вирішено розмістити у Харківському науково-дослідному інституті загальної та невідкладної хірургії та обласній лікарні.

«Зараз життю постраждалих в зоні АТО бійців нічого не загрожує, стан здоров’я усіх оцінюються як стабільний, і жодних проблем із організацією процесів лікуванням не виникало», - підкреслили у медіа-центрі Міноборони.

Читайте такожУ лікарнях Черкаській області пройшли лікування 563 учасники АТО

У прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Олександра Галацана уточнили, що протягом 18 лютого до харківських медустанов доставили 61 пораненого військового.

Галацан зазначив, що станом на 20.00 18 лютого із загальної кількості доставлених бійців 9 військових перебувають у важкому стані, 1 - в дуже важкому. Бійці забезпечені всіма необхідними медикаментами. Зараз їм надається необхідна кваліфікована медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, під час виведення військових угрупувань із Дебальцевого поранення отримали більше сотні бійців.