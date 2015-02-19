На Чернігівщині померла одна із постраждалих від вибуху боєприпасу у школі

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, учора у методкабінеті на першому поверсі школи №2 смт. Ріпки пролунав потужний вибух, внаслідок якого отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні троє співробітниць навчального закладу: 45-річна бібліотекарка, 54-річна вчителька та 34-річна завгосп.

Двоє жінок зазнали осколкові поранення, що не загрожували їх життю. Завгосп мала найтяжчі поранення, медики не змогли врятувати її життя. Учні, які під час вибуху знаходилися у школі в групах подовженого дня, не постраждали та були евакуйовані з будівлі.

На місце пригоди прибули рятувальники і співробітники правоохоронних органів. Вони очепили школу та з’ясували, що причиною вибуху стало спрацювання ручного протитанкового гранатомету "РПГ-18". Удень його приніс у навчальний заклад у вигляді експонату для музею 53-річний мешканець райцентру, який в якості волонтера разом з одною із чернігівських журналісток нещодавно їздив в район проведення АТО у Донецьку область. Звідти він привіз 3 гранатомети. Один лишила у себе вдома журналістка, щоб потім віднести у Чернігівський обласний історичний музей. Інші два гранатомети чоловік відніс у Ріпкинську школу №2 та гімназію.

У смт Ріпки з обласного центру прибули група піротехників загону спецпризначення рятувальників та вибухотехнічна служба УМВС. Вони обстежили місце вибуху в школі, а рятувальники тим часом знешкодили у гімназії гранатомет, що перебував у бойовому стані. В подальшому дарунок волонтера було вивезено й знищено правоохоронцями.

Правоохоронці з’ясовують обставини, за яких зброя могла безперешкодно потрапити з району проведення АТО у навчальні заклади.