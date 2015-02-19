У Військово-медичному центрі Південного регіону в Одесі перебувають на лікуванні 217 поранених із зони АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону в Одесі перебувають на лікуванні 217 поранених, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила волонтер громадської організації «Одеса Милосердна», яка займається допомогою пораненим бійцям, Ірина Потоцька.

«На сьогодні у військовому госпіталі (клінічний центр - УНІАН) проходять лікування 217 бійців АТО, в госпіталі прикордонників - 1 особа. У тяжкому стані один боєць, який лежить в опіковому відділенні», - сказала Потоцька.

Вона зазначила, що зараз поранені забезпечені всім необхідним, навіть є резервні кошти. З посиланням на медиків, волонтер зазначила, що мають місце нетипові поранення, з якими під час попередніх військових конфліктів, наприклад, війни в Афганістані, вони не зустрічалися.

За словами Потоцької, зараз «Одеса Милосердна» займається організацією реабілітаційного центру для поранених, які потребують кваліфікованої медичної допомоги.

Вже практично утворилася група волонтерів-медиків, в числі яких психіатри, психологи, неврологи та інші профільні фахівці, які висловили згоду допомагати бійцям на безоплатній основі. Зараз організація підшукує приміщення для центру.