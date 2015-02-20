Лікарі Чернівецької обласної лікарні передали у зону АТО медикаменти

«Знаючи, що на передовій важить кожна хвилина, збір коштів серед співробітників лікарні та закупівлю на них ліків провели дуже оперативно, всього за півдоби, - прокоментувала заступник головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні з питань медсестринства України Віоріка Рошка. – Значну допомогу військовослужбовцям надало кожне з відділень лікарні, на заклик дружно відгукнулися лікарі, медичні сестри та молодший медичний персонал. Сукупно працівники обласної лікарні зібрали лікарських засобів на понад 43 тисячі гривень. Це знеболювальні, кровоспинні та кровозаміщувальні препарати, антисептики, препарати для дезінфекції, бинти, марля, шприци, системи, хірургічні рукавички та багато іншого».

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Ліки та медичні засоби розсортували, окремо запакували і відповідним чином замаркували. На додачу до ліків, працівники лікарні також оперативно зібрали для військовослужбовців продукти харчування. Частину з них придбали на зібрані понад 5 тисяч гривень, а іншу співробітники принесли з дому.

Збір ліків та медичних засобів ініціювала волонтерська громадська організація з Чернівців «Дорогою добра».

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Волонтер організації, лікар-анестезіолог реанімаційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні Микола Рихліцький розповів, що довідавшись про ситуацію в районі Дебальцевого, де останніми днями йшли важкі бої, розгромлено всі медичні пункти, а відтак є гостра потреба у медичних засобах; він передав прохання про допомогу головному лікарю Чернівецької обласної клінічної лікарні Володимиру Ушакову. За словами Миколи Рихліцького, адміністрація та увесь колектив лікарні дружньо підтримали ініціативу.

Як повідомив Михайло Рихліцький, вкрай потрібний вантаж волонтери вчора одразу повезли на передову – в Артемівськ, куди доправляють поранених із району Дебальцевого, та у Широкіно, що поблизу Маріуполя, де теж триває протистояння.