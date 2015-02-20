На Харківщині затримали злочинну групу, яка підробляла ліки для онкохворих

На Харківщині працівники Служби безпеки України та прокуратури викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, злочинці займалися підробкою препаратів для проведення хіміотерапії під час лікування онкозахворювань.

За відомостями СБУ, організатор злочинної групи, 40-річний харків’янин, розробив протиправну схему у змові з посадовцями комерційної фірми, яка утилізує ліки із завершеним терміном придатності. Лікарські засоби, які надходили до цього підприємства для знищення, зловмисники фасували в нові упаковки та штампували номери серій і продовжені терміни придатності.

Підроблені препарати зловмисники збували на території України через аптечні мережі. «Фальсифікаторам навіть вдалося укласти угоду на постачання препаратів одному з дитячих медичних центрів», - наголосили у СБУ.

18 лютого організатора та активних учасників угруповання затримано «на гарячому» під час виготовлення фальсифікату у виробничому цеху.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили спеціальне фармацевтичне обладнання та устаткування для фасування лікарських препаратів, сировину, пакувальну тару, а також майже 10 тонн фальсифікованих ліків відомих вітчизняних та зарубіжних виробників. За попередньою оцінкою, вартість вилучених лікарських препаратів складає близько 20 млн грн.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.