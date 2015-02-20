У Рівному через високу захворюваність на ГРВІ та грип продовжено карантин у школах

У Рівному через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип з понеділка, 23 лютого, карантин у школах продовжено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рівненської міської ради з посланням на рішення міської протиепідемічної комісії, ухвалене на засіданні 20 лютого.

Як повідомив УНІАН начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець, рішення стосується усіх 38 шкіл, які є в обласному центрі. На дитячі садочки воно не розповсюджується, оскільки вони є закладами закритого типу і стан здоров’я дітей там щоденно контролюється медиками.

Як повідомляв УНІАН, карантинні заходи були оголошені 17 лютого. Відповідно до рішення протиепідемічної комісії від 20 лютого вони триватимуть до 27 лютого.