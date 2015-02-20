У Рівному через високу захворюваність на ГРВІ та грип продовжено карантин у школах

13:57, 20 лютого 2015
Новини регіонів
761

Рішення стосується усіх 38 шкіл, які є в обласному центрі

Режим масок / Фото: УНІАН

У Рівному через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип з понеділка, 23 лютого, карантин у школах продовжено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рівненської міської ради з посланням на рішення міської протиепідемічної комісії, ухвалене на засіданні 20 лютого.

Як повідомив УНІАН начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець, рішення стосується усіх 38 шкіл, які є в обласному центрі. На дитячі садочки воно не розповсюджується, оскільки вони є закладами закритого типу і стан здоров’я дітей там щоденно контролюється медиками.

Як повідомляв УНІАН, карантинні заходи були оголошені 17 лютого. Відповідно до рішення протиепідемічної комісії від 20 лютого вони триватимуть до 27 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter