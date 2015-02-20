У школах Вінниці через захворюваність на грип та ГРВІ подовжено карантин

У школах Вінниці карантин через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ подовжено до 25 лютого.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, відповідне рішення прийнято сьогодні під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За інформацією головного санітарного лікаря міста Ірини Односталко, протягом 16-19 лютого за медичною допомогою до лікувальних закладів міста з приводу грипу та ГРВІ звернулося 4479 осіб, з них 63% хворих – це діти.

Вона зазначила, що рівень захворюваності лише за чотири дні поточного тижня вже перевищив епідеміологічний поріг.

«Слід зазначити, що показники захворюваності цього тижня можуть бути неповними, оскільки в зв’язку з призупиненням навчання в школах, частина захворілих за медичною допомогою не зверталася», - сказала Односталко.

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Тому, беручи до уваги останні тенденції існує ймовірність, що захворюваність гострими респіраторними інспекціями залишатиметься високою і впродовж наступного тижня. Тому за підсумками засіданнями було прийнято рішення подовжити карантин у навчальних закладах з 23 до 25 лютого, з попереднім поновленням навчання з 26 лютого.

Окрім того, за інформацією Департаменту освіти та науки ОДА на території Вінницької області з метою зменшення інтенсивності епідемії грипу і попередження ускладнень призупинено навчально-виховний процес у 107 загальноосвітніх навчальних закладах 11 районів області.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці усі 40 загальноосвітніх закладів з 19 лютого закриті на карантин через складну ситуацію із захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.