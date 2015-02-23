У школах Житомира через ГРВІ введено карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, «станом на 20 лютого у деяких школах (Житомира - УНІАН) у класах відсутні на заняттях через захворюваність на гострі респіраторні захворювання понад 30% учнів».

Керівникам міських лікувально-профілактичних, навчальних закладів Житомира доручено посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів у місті.

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У цей період рекомендовано обмежити проведення масових, дозвільних, розважальних і спортивно-масових заходів серед дитячого населення .

За період з 12 по 18 лютого на грип та ГРВІ у Житомирі захворіло 2773 особи з яких , 64,4% - це діти віком до 17-ти років.

У разі, якщо ситуація із захворюваністю на ГРВІ серед школярів Житомира стабілізується, заняття в житомирських школах, де ввели карантин, 23 лютого буде відновлено.

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За даними Житомирської обласної санепідемстанції, на інших територіях Житомирської області ситуація із захворюваністю на ГРВІ здебільшого стабільна за винятком Овруцького, Народицького та Новоград-Волинського районів.