У Сумах волонтери передали реабілітаційне обладнання для поранених

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, медичній службі міліції регіону реабілітаційне обладнання передали 20 лютого.

Згідно з повідомленням, "цей волонтерський подарунок на сьогоднішній день як ніколи доречним і своєчасним, оскільки ця ніша медичного забезпечення вимагає щоденного заповнення".

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«Сьогодні ми чекаємо на прибуття одного з наших поранених в зоні бойових дій співробітника. Крім того, є чимало ветеранів і пенсіонерів, які потребують забезпечення цією реабілітаційною технікою», – зазначили у ВЗГ УМВС.

Під час передачі реабілітаційного обладнання директор благодійного фонду «Соцвест» Володимир Лазарєв подякував керівному складу УМВС за відповідальну та важливу для мирного населення роботу.

«Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати працівникам міліції завжди, на даному ж етапі наша поміч призначена для реабілітації поранених та травмованих бійців. Крім того, в найближчий час ми хочемо передати на передову повноприводний автомобіль – міні-вен Шевроле-Вояджер», – наголосив волонтер.

У свою чергу начальник УМВС області Анатолій Річкаль подякував волонтерам і розповів, що міліціонери Сергій Кознієнко та Юрій Звада, поранені під час виконання службових обов’язків на Донбасі, незважаючи на зусилля лікарів, до цього часу не можуть в повній мірі самостійно пересуватися, а тому ця техніка стане їм та їхнім колегам по службі у нагоді.