4-річна донька найстаршої породіллі країни розвивається нормально

У Чернігові пішла в дитячій садок 4-річна донька Валентини Підвербної, яка народила у 65-років і є найстаршою породіллю країни.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти Чернігівської міської ради, Анні-Марії Підвербній учора виповнилося 4 роки. З початку цього місяця дівчинка почала відвідувати один із дитячих садків міста.

З пропозицією віддати доньку в садок виступила мати, хоча раніше вона заявляла, що не буде віддавати дитину в дитсадок – тільки в школу. Зараз Підвербна визнала, що доньці необхідне спілкування із ровесниками.

Як уточнюють представники соціальних служб, дівчинка розвивається за віком, проте помітно, що матері у віці складно доглядати за нею, між тим, Підвербна від сторонньої допомоги відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2011 року 65-річна Валентина Підвербна в Чернігівському пологовому будинку за допомогою кесарського розтину народила здорову дівчинку.

Жінка вважається найстаршою породіллею України, що було зафіксовано у Книзі рекордів України. Вона завагітніла шляхом штучного запліднення, проведеного в одній зі київських приватних клінік репродуктивної медицини. На оплату запліднення чернігівська пенсіонерка збирала кошти майже 7 років.

Дівчинка народилася здоровою. Але одразу її мати почала конфліктувати із лікарями, не дозволяючи оглядати дитину. Пізніше Підвербна неодноразово спростовувала інформацію про відставання дівчинки у розвитку і прохала журналістів дати їм спокій.

У Чернігівському центрі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді також зазначали, що Підвербна майже одразу після народження дитини відмовилася від соціального супроводу, не відчиняла двері соціальним працівникам і у подальшому за допомогою не зверталася.

У центрі додали, що не можуть вплинути на ситуацію: у дитсадок дитина не ходить, мати її виховує самостійно.