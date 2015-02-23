За два тижні роботи в АТО Львівський мобільний госпіталь надав допомогу 370 пораненим

За два тижні роботи в зоні АТО 66-й Львіський мобільний госпіталь надав медичну допомогу 370 бійцям, які отримали кульові та осколкові поранення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, про це повділомив начальник Військово-медичного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда.

Він зазначив, що військові медичні працівники в зоні проведення АТО надають допомогу всім пацієнтам без винятку.

Головний хірург Західного регіону полковник медичної служби Іван Богдан повідомив, що медичні бригади мобільного госпіталю можуть одночасно проводити до 10 оперативних втручань.

“Це доволі значний показник, адже необхідно мати повний комплект необхідного медичного обладнання та визначену кількість кваліфікованих медичних бригад”, – наголосив він і додав, що якось львівські хірурги впродовж однієї доби прийняли 75 пацієнтів й провели 30 оперативних втручань.

Загалом такі штатні одиниці, як мобільні госпіталі, здатні за одну добу надати допомогу до 150 пацієнтам, адже у їхньому складі є хірурги, окулісти, ЛОРи, стоматологи, щелепно-лицьові хірурги, травматологи, гінекологи, урологи, терапевти.

Разом з тим Львівському мобільному госпіталю в зоні АТО бракує повнопривідного реанімобіля, автономних апаратів штучної вентиляції легень, моніторів стану пацієнтів, каталок для лежачих пацієнтів.