У Харкові медпрацівника підозрюють у видачі фальшивих довідок військовозобов'язаним

У Харкові затримали медпрацівника, якого підозрюють у видачі фальшивих довідок військовозобов'язаним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Харкова Олександра Фільчакова, лікаря однієї з районних лікарень області затримали працівники прокуратури та Служби безпеки України сьогодні, 23 лютого.

За відомостями прокурора, медичний працівник отримав від військовозобов'язаного 1,5 тис. грн хабара. У таку суму він оцінив видану ним медичну довідку для пред’явлення у військкомат. На підставі цього документу військовозобов’язаний отримав право на відстрочку від мобілізації на 90 діб.

Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою шляхом вимагання). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На даний час перевіряється інформація про системність цього правопорушення.