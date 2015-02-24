У Одеській області затримали машину з контрабандними медпрепаратами

У Одеській області прикордонники із застосуванням спецзасобів затримали машину з порушниками, що перевозили контрабандні медичні препарати, включаючи психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, спробу прориву через кордон автомобіля «ВАЗ» припинили увечері 23 лютого прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Прикордонникам завчасно надійшла інформація про можливе переміщення психотропних речовин. У зв'язку з цим, вищеназваний автомобіль, який прибув з Молдови у пункт пропуску «Августовське», прикордонники вивели для додаткового огляду. Окрім водія (громадянина України), в автомобілі перебував пасажир - громадянин Молдови.

«На початку огляду водій заскочив у машину і рушив з пункту пропуску вбік України. Прикордонний наряд зреагував миттєво і виставив засіб примусової зупинки. Порушник продовжив рух з трьома пробитими колесами. Але під час маневру заїхав у кювет і перекинувся», - розповіли у відділі.

На місце події викликали карету швидкої допомоги і співробітників ДАІ. Водієві, який поскаржився на біль у нозі, було надано першу медичну допомогу (накладено шину), пасажир авто не постраждав.

У результаті огляду автомобіля правоохоронці виявили 78,5 тис. пігулок і 310 ампул медичних препаратів: «Данабол», «Туранобол», «Оксавер», «Стромбафорт», «Тестостерон Е» і «Тестостерон П».

Порушників передано правоохоронним органам для з'ясування обставин.