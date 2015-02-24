У Дніпропетровську зафіксовано 12 заяв про захворювання на коросту

Начальник Головного управління Держсанепідемслужби України в Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв заявив, що в Дніпропетровську зафіксовано 12 екстрених заяв про захворювання на коросту, повідомляє «МОСТ-ДНЕПР».

«19 лютого 2015 року в Головне управління санепідслужби Дніпропетровської області надійшло 12 заяв про захворювання на коросту. Постраждалі - іноземні студенти міжнародного факультету Дніпропетровської Медичної академії. Захворіли вони на початку лютого. Для нашої області короста - це давно забута хвороба, але через те, що останні 2,5 року були скасовані всі планові перевірки СЕС, хвороба повернулася», - зазначив він.