У Харкові життю постраждалих від теракту нічого не загрожує

У Харкові життю госпіталізованих постраждалих внаслідок теракту біля Палацу спорту нічого не загрожує.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Галацана.

Він уточнив, що станом на 12.00 24 лютого в медичних установах Харкова перебувають 9 осіб, постраждалих від вибуху під час мирної ходи біля Палацу спорту. Галацан зазначив, що постраждалі проходять стаціонарне лікування у лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова, багатопрофільних лікарнях №17, №25 та Обласній дитячій лікарні.

За словами Галацана, стан пацієнтів оцінюється як стабільний, їх життю нічого не загрожує. Можливо, у найближчі дні двох постраждалих уже випишуть.

«Але ми поки не поспішаємо виписувати всіх постраждалих. У пацієнтів - пошкодження як м'яких тканин, так і глибокі травми опорно-рухового апарату. Деякі з осколків проникли до кісткової тканини. У цій ситуації, не завдаючи додаткового травмування пацієнтам, прийнято рішення продовжувати їх лікування до зменшення больових і запальних явищ, пов'язаних з пораненнями. І потім спокійно, в плановому порядку по кожному пацієнту лікарі будуть визначатися потрібно чи не потрібно видаляти ці осколки. У хірургічній практиці буває, що осколки не видаляються. Все залежить від ризиків і від наслідків для пацієнтів», - зазначив Галацан.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули 2 людини – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Крім цього, у лікарні 23 та 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

24 лютого президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» ІІ ступеня посмертно.