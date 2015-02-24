У школах Миколаєва оголошено карантин через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ

У навальних закладах міста Миколаєва з 25 лютого по 4 березня призупинено навчальний процес через високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській міській раді, відповідне розпорядження мер Миколаєва Юрій Гранатуров підписав 24 лютого.

«Згідно з розпорядженням, у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в місті з 25 лютого по 4 березня в навчальних закладах міста буде тимчасово припинено навчальний процес», - повідомили в міській раді.

В управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації відзначають, що в чотирьох з 19 районів області перевищений епідпоріг, з початку епідсезону загалом в області захворіли близько 90 тисяч осіб, зокрема 65 тисяч - діти до 17 років.