Вінницькі школи після карантину поновлять навчання 2 березня

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні зранку відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через те, що захворюваність по місту зберігається високою, а грип та ГРВІ мають певний інкубаційний період, було прийнято рішення поновити навчання у школах міста з 2 березня», - сказано у повідомленні.

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У міськраді нагадали, що навчальні заклади через перевищення епідпорогу почали закривати з 17 лютого, а з 19 навчання було призупинено навчання в усіх школах Вінниці до 23 лютого. Потім карантин було продовжено і планувалося поновити навчання з 26 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 24 лютого захворюваність на грип по області на 33% перевищувала епідемічний поріг. На вимушених канікулах перебували школярі 145 загальноосвітніх шкіл Вінниччини. У зв'язку з карантином тимчасово призупинили навчальний процес всі школи м. Вінниці та Гайсинського району.

На Вінниччині є два штами грипу: сезонний грип H3N2 та вірус грипу «В».