Львівщина: прокуратура розслідує діяльність військово-лікарської комісії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Жовківського району Львівської області на цьому тижні внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення працівниками військово-лікарської комісії правопорушення за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

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З'ясовано, що ними визнані придатними до військової служби лише 29% осіб від загальної кількості осіб, які підлягають призову по мобілізації.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, у Львові також відкрито досудове розслідування за ч. 1 ст. 114-1 КК України за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період членами військово-лікарської комісії при прийнятті рішень про тимчасову непридатність військовозобов'язаних на службі. Зазначене виробництво розпочато на підставі інформації Личаківсько-Шевченківсько-Залізничного об'єднаного військового комісаріату Львова, де встановлені численні випадки, коли медики визнавали тимчасово непридатними до служби в ЗСУ громадян з числа мобілізованих.

В даний час у вказаних кримінальних провадженнях проводяться необхідні першочергові слідчі дії. Хід досудового розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.