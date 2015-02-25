У Києві на оздоровлення дітей пільгових категорій передбачено 23 млн

13:53, 25 лютого 2015
Новини регіонів
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Цього року в бюджеті Києва на оздоровлення дітей пільгових категорій передбачено 23 млн грн.

Море пляж Одесса / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

«На оздоровлення дітей пільгових категорій цього року в бюджеті закладено 23 мільйони гривень. За рахунок цих коштів ми плануємо забезпечити відпочинком близько 160 тис. дітей. Зараз готується відповідне розпорядження КМДА», - зазначила Старостенко.

Також, за її словами, найближчим часом буде проведено тендер та визначено табори і будинки відпочинку, куди будуть направлені діти.

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