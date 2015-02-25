Житомирщина: в санаторії «Дениші» пройшли реабілітацію понад 250 бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам розповів в санаторії його головний лікар Павло Волошин.

"За період з жовтня минулого року по 25 лютого цього року лікування в санаторії пройшли понад 250 військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Частина з них вже повернулися в свої підрозділи, інші проходять курс реабілітації. Сьогодні в лікувальному закладі перебувають 24 бійця", - зазначив Волошин.

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Керівник санаторію повідомив, що поранені військовослужбовці повністю забезпечені всіма необхідними ліками.

Більшість військовослужбовців, які проходять курс лікування в «Денишах», мали осколкові поранення, травми кінцівок, хвороби спини та інші, отримані внаслідок розриву мін, снарядів та гранат. У медичних закладах Житомирської області воїнів підлікували і тепер вони проходять реабілітацію в санаторії по 12 днів кожен. Також лікарі проводять комплексне лікування воїнів, що мають ускладнення після бойових поранень.

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Досить «багато учасників АТО потребують психологічної реабілітації, і з такими людьми працюють психологи, досвід показує, що після перебування в санаторії та лікування бійцям вдалося повністю відновитися», - розповіли лікарі.

Як повідомляв УНІАН, після отриманих поранень в антитерористичній операції житомирських військових лікують у Житомирському військовому госпіталі, Житомирської обласної клінічної лікарні ім. А. Ф. Гербачевського та інших закладах.

Станом на початок лютого у Житомирській області в рамках обласної програми курс реабілітації пройшли вже понад 341 бійця - учасника АТО.

У 2015 році в обласному бюджеті на програму реабілітації передбачено близько 3 млн грн.