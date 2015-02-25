В Одесі на соціальну підтримку інвалідів виділили 4,86 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили на засіданні сесії в середу, 25 лютого.

Затверджена на засіданні програма «Рівність» передбачає створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на об'єктах соціального та громадського призначення.

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Крім того, кошти призначені для надання матеріальної допомоги інвалідам, для закупівлі мовних акустичних приладів для світлофорів, капітального ремонту відділення відновлювального лікування на базі міськлікарні № 8» для незахищеного населення.

Планується також проведення для інвалідів фестивалю-конкурсу КВК, спартакіади, сприяння в організації змагань з тенісу, кульової стрільби, плавання, проведення міжнародного семінару з парадайвингу тощо.

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Заплановано також надання матеріальної допомоги батькам (опікунам) дітей-інвалідів, допомога на оздоровлення дітям з синдромом Дауна, забезпечення інвалідів абонементами в плавальний басейн для проведення реабілітаційних і оздоровчих заходів і таке інше.