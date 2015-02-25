У Львові тисячі людей попрощалися із загиблими в АТО медиками-волонтерами

Як передає кореспондент УНІАН, городяни провели в останню путь 49-річного Василя Задорожного (позивний «Кавказ»), 38-річного Дмитра Лагунова (позивний «Кащей») та 35-річного Тараса Кончевича (позивний «Медик»).

Трьох військових окремої медичної роти імені Пирогова Національної Гвардії України вчора, 24 лютого, увечері привезли до Львова.

На під‘їзді до Львова загиблих героїв зустріли громадські активісти, які з увімкненими фарами колоною близько 250 легкових автомобілів супроводжували домовини із загиблими медиками до їх домівок, де відбулося прощання з ними рідних та близьких.

Сьогодні з полеглими медиками-добровольцями громада Львова після панахиди попрощалася у Гарнізонному храмі святих Петра і Павла, після чого траурна процесія пішою ходою через центр міста вирушила до Личаківського цвинтаря. По ходу слідування траурної процесі було перекрито рух транспорту.

Поховали героїв з військовими почестями на полі почесних поховань №76 Личаківського цвинтаря.