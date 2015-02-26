У Харкові з лікарні виписали одного із постраждалих від теракту

У Харкові з лікарні швидкої та невідкладної допомоги виписали одного із постраждалих під час теракту, який стався біля Палацу спорту 22 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Галацана.

За його відомостями, у постраждалого були легкі осколкові поранення. Галацан додав, що найближчими днями додому повернеться ще один з потерпілих, який знаходиться в Обласній дитячій лікарні.

Всі інші постраждалі поки ще залишаються в лікарнях, де їм надається вся необхідна медична допомога. Таким чином, на сьогодні в лікарні залишаються 8 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули дві людини – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 та 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

24 лютого президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).