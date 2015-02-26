На Дніпропетровщині ліки подешевшають на 25% - завдяки спрощенню механізму закупівлі

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації за підтримки організації SIAPS переходить на рамкову закупівлю медикаментів. Такий механізм дозволить пришвидшити процедуру закупівлі та здешевити вартість ліків. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Македонський.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, Македонський пояснив, що за новою системою брати участь у торгах можуть усі охочі, переможцем можуть бути визнані також кілька постачальників.

«Коли виникає необхідність в закупівлі того чи іншого препарату, оголошується про його кількісну потребу, і йде запит цінових пропозицій. Кожна з компаній дає свою вартість, і обирається та, де препарат найдешевший. При цьому процедура закупівель протікає реально впродовж тижня», - зазначив Македонський.

Такий підхід дозволяє закупити препарати з великим терміном придатності, бо є впевненість, що він буде витрачений. При цьому ціна препарату значно знижується. Більш того, це дозволяє купувати брендові препарати за ціною генериків (препаратів-копій).

Це дозволило контролювати всі закупки мед закладів. Також вдалося пояснити постачальникам та дистриб’юторам, що департамент охорони здоров’я є VIP-закупником, і отримати суттєві знижки. Таким чином, вартість медикаментів та витратних матеріалів була знижена в середньому на 25%.