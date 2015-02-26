Аукціон з продажу 29,95% акцій Борщагівського хімфармзаводу призупинено

Запланований на 27 лютого аукціон на фондовій біржі «Перспектива» з продажу 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу призупинено, повідомили УНІАН на біржі.

Як зазначили на біржі, аукціон призупинено з ініціативи продавця - департамента комунальної власності Києва.

Інформацію про нову дату аукціону буде опубліковано в найближчому номері газети «Хрещатик».

Як повідомляв УНІАН, департамент комунальної власності Києва 27 лютого планував виставити на аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Стартова ціна пропонованого до продажу пакета становила 143 млн. 200 тис. грн.

Довідка УНІАН. 22 вересня 2011 року депутати Київради внесли до Програми приватизації комунального майна зміни, згідно з якими вирішується приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створене 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів.

У власності підприємства знаходиться земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею більш як 45 тис. кв.м.

29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва.