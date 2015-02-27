На Черкащині при отриманні хабара затримано керівника райуправління ветмедицини

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, використовуючи своє службове становище, керівник одного з районних управлінь державної ветеринарної медицини вимагав від ветеринарного лікаря одного з підприємств 1 тис. доларів.

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Як з'ясувалося, 52-річний службовець вимагав 1 тис. доларів за вирішення питання щодо залишення на посаді уповноваженого лікаря ветмедицини і надалі обіцяв не здійснювати перевірки діяльності товариства, в якому він працює. 26 лютого під час отримання частини хабара в сумі 12 тис. грн зловмисник був затриманий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна і з спеціальною конфіскацією.