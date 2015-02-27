З Черкащини в Луганську область передали автомобіль швидкої допомоги

З Черкаської області до міста Сєверодонецьк Луганської області 26 лютого доставили автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомляє Луганська облдержадміністрація на своїй сторінці в соцмережі Facebook, документацію та ключі від автомобіля швидкої допомоги УАЗ прийняли заступники голови Луганської ОДА.

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА Олега Найдана, після звернення голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, що Луганська область гостро потребує автомобілів швидкої допомоги підвищеної прохідності, – за участі керівництва області на сесії Черкаської облради було вирішено передати машину швидкої допомоги на Луганщину.

Перед відправкою автомобіль відремонтували в Обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Заступник голови Луганської ОДА Євген Бідашко відзначив, що Луганська область зараз гостру потребу в автомобілях швидкої допомоги високої прохідності для обслуговування, як прифронтових районів, так і обласної лікарні, яка створюється в Сєверодонецьку практично з нуля. Також Луганська область потребує медичних фахівців, яких не лякає праця в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Черкаська облрада, відгукнувшись на прохання голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, передала Луганській області один автомобіль швидкої допомоги. Автомобіль швидкої допомоги УАЗ передадуть з балансу КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги» станції швидкої допомоги на Луганщині.