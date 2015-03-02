Чернігівщина: учні отруїлися невідомою речовиною у школі

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв'язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, 27 лютого в приймальне відділення Варвинської районної лікарні з місцевої загальноосвітньої школи було доставлено учнів восьмого класу з діагнозом отруєння невідомою речовиною.

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У школу виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Інформація про дану подію була внесена до журналу єдиного обліку.

Під час проведення перевірки – опитування потерпілих, свідків пригоди та медпрацівників було з’ясовано, що неповнолітні контактували з речовиною, за ознаками схожою на мідний купорос, пакетик з яким принесла до школи учениця цього ж класу для проведення дослідів на уроці хімії.

Двоє школярів навіть спробували невідому речовину на смак, інші – лише понюхали. З часом саме двом дітям стало погано, і вони звернулися до лікарні. За деякий час було госпіталізовано і решту дітей, які мали контакт з цим хімпрепаратом.

Речовину вилучено та відправлено на дослідження. Стан здоров’я підлітків задовільний. Працівники Варвиського райвідділу міліції проводять подальшу перевірку.