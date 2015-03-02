Порошенко у Вінниці відвідав Військово-медичний клінічний центр

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко поспілкувався з пораненими військовослужбовцями, деякі з яких отримали поранення в боях під Дебальцевим, дізнався про їх стан здоров'я і умови лікування.

Дев'ять поранених військових отримали з рук президента іменні годинники.

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"Пишаюся такими воїнами. Одужуйте, ви дуже потрібні країні. Хотів подякувати та особисто потиснути вам руку", – зазначив Порошенко, спілкуючись з військовими.

Президент дав доручення Міністерству оборони підготувати подання на відзначення цих військових державними нагородами.

Всього за часи антитерористичної операції у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону пройшли лікування 2216 осіб.