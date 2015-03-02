Одеські активісти передали Нацгвардії машину швидкої допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради громадської безпеки, автомашину передала дана організація спільно з «Автомайданом Одеси». Зокрема, спецфургон призначений для військової частини 3012, розташованої на вул. Промисловій, 22.

Найближчим часом він вирушить в зону АТО. Зазначається, що його транспортування з Польщі профінансували меценати.