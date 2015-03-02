У Києві на карантин закрили 15 шкіл

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації

Зокрема, за інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, тимчасово не вчаться діти в середніх загальноосвітніх школах№№ 150, 151, 81, 18, 249, 251, 10, 164, спеціалізованих школах №№ 137, 325, 115, у школі-дитячому садку «Дивосвіт», школі-інтернаті № 17, ліцеї туризму та ліцеї «Потенціал».

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Керівниками Києво-Печерського ліцею «Лідер» № 171 та середньої загальноосвітньої школи № 72 Святошинського району прийнято рішення наразі не припиняти заняття у зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації у цих навчальних закладах, додали в КМДА.

Як повідомлялося, Головним управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві з метою попередження подальшого розповсюдження захворювань дітей на грип та ГРВІ було рекомендовано тимчасово припинити навчальний процес у 17 загальноосвітніх навчальних закладах у 8 районах міста.