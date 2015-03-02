Львівщина: 8 осіб госпіталізували з харчовим отруєнням після святкування дня народження

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 1 березня о 19.10 до інфекційного відділення Золочівської центральної районної лікарні госпіталізовано 8 жителів міста з попереднім діагнозом “харчове отруєння”, які 1 березня в приватній квартирі святкували день народження.

Постраждалим у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів, йдеться в повідомленні.

Стан постраждалих станом на 2 березня - середньої тяжкості, поінформували в ОДА, додавши, що причина отруєння встановлюється.