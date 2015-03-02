Житомирщина: мати кинула у маршрутці 2-місячнe немовля

14:14, 02 березня 2015
Новини регіонів
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На Житомирщині мати залишила немовля у маршрутці міжобласного сполучення

novayagazeta-ug.ru

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласного УМВС.

Згідно з повідомленням, 28 лютого близько 10.00 у Чуднівському райвідділі міліції надійшло повідомлення від водія маршрутки про виявлення покинуту на сидінні мікроавтобуса 2-х місячну дитину.

Після короткочасної зупинки транспортного засобу, пасажири, повертаючись в салон, побачили навмисно залишене матір'ю немовля.

Встановлено, що мікроавтобус сполученням «Київ-Хмельницький» зупинився біля одного з придорожніх кафе у Чуднівському районі Житомирщини. Після нетривалого відпочинку водій і пасажири повернулися в салон, де з'ясувалася відсутність однієї з пасажирок, а на її сидінні - покинуте немовля.

На місце події викликали співробітників міліції і почали пошуки жінки. Після огляду лісопосадки, розташованої неподалік, була знайдена молода жінка, яка намагалася сховатися.

За словами начальника Чуднівського райвідділу УМВС Анатолія Корнійця, в розмові з правоохоронцями вона пояснила, що вирішила залишити дитину, тому що не має наміру в подальшому його виховувати. Встановлено, що жінка, 1990 року народження, жителька Хмельницької області. У неї вже є двоє дітей, проте вона позбавлена батьківських прав.

Зараз триває з'ясування всіх обставин. На місці події також працюють лікарі та працівники соціальних служб.

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