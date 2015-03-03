Львівщина передала на Донбас спеціальний автобус для перевезення інвалідів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, автобус, спеціально обладнаний для людей з особливими потребами, який виготовили на Львівському ВАТ "Укравтобуспром" голова Львівської ОДА Олег Синютка 27 лютого урочисто передав представникам Донецької обласної організації інвалідів.

Згідно з повідомленням, вартість автобуса становить 980 тис. грн, його виготовили за бюджетні кошти.

Читайте такожДо числа інвалідів війни віднесли й постраждалих під час Революції гідності

Транспортний засіб адаптований для перевезення інвалідів-візочників, а також групи осіб з особливими потребами. Окрім цього, автобус може перевозити й школярів.

За словами Синютки, на сьогодні це взірцевий транспортний засіб, який допоможе людям з особливими потребами відчувати себе комфортно.

«Надзвичайно важливо, що автобус, який зроблений на західній Україні допомагатиме людям, які живуть на сході. Це вкотре доводить, що українці сьогодні єдині в прагненні до волі та добробуту», - сказав очільник Львівщини.

Читайте такожОформлення документів для протезування постраждалих в АТО максимально спрощене

Також представники організації інвалідів з Краматорська перед врученням автобуса зустрілися з керівником області та висловили прохання про сприяння та підтримку.