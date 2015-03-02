У медустановах Одеси надано допомогу майже 1 тис. бійців з АТО

У медичних установах Одеси надано допомогу майже 1 тис. бійців, які дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) Володимир Майданюк і начальник Одеського клінічного госпіталю Держприкордонслужби України Оксана Кальчук.

«З моменту початку бойових дій на сході України через центр пройшло близько 3 тис. постраждалих, з них поранених було 886 осіб. Проведено 1325 хірургічних втручань. Зараз у нас - 325 учасників АТО, з яких 35 - поранених», - сказав Майданюк.

Він пояснив, що деякі бійці перенесли по кілька хірургічних операцій. За його словами, близько 62% поранень - поранення кінцівки, потім - поранення голови, шиї, грудної клітки і живота. Начальник центру додав, що 90% поранень - мінно-вибухові осколкові.

Як зазначив Майданюк, в цьому лікувальному закладі є все необхідне для надання невідкладної допомоги. Разом з тим, велику допомогу надають волонтери. Зокрема, в 2014 році активісти передали медикаменти та обладнання на 18,5 млн грн, в 2015 році - вже на 2,8 млн грн.

«Один флакон необхідного антибіотика коштує близько 3 тис. грн», - акцентував начальник центру.

За словами Кальчук, у госпіталі надано допомогу 75 пораненим бійцям. Нині всі вони отримали необхідне лікування і виписані. Зараз у медустанові - 1 поранений в АТО, який проходить повторний курс лікування.

Крім поранених, у вищеназваних лікувальних установах проходять лікування бійці з побутовими захворюваннями: радикулітом, застудами, пневмоніями.

Як зазначила начальник госпіталю, на придбання нового реанімобіля волонтери зібрали 230 тис. грн, яких на нову машину не вистачило, тому придбали машину, придатну для переобладнання під реанімобіль.

"Зараз закінчується закупівля обладнання і скоро почнеться його монтаж», - сказала Кальчук.